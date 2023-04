"Dov'è?". La foto di Aurora Ramazzotti che scatena la tempesta (Di venerdì 7 aprile 2023) È fatta. Dopo una gravidanza durata nove mesi, ma che sui social è stata raccontata come se il tempo fosse raddoppiato, ed un parto felice, finalmente Aurora Ramazzotti ed il suo Goffredo Cerza possono lasciare l'ospedale con il piccolo Cesare Augusto e tornare a casa. Un momento magico, immortalato dal settimanale Chi. Alcuni scatti in cui la nuova famiglia esce dalla clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera e sale in auto per andar via. Per la prima volta in tre. Per l'occasione c'erano la super-nonna Michelle Hunziker, la neo-bisnonna Ineke, i genitori di Goffredo, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, e Tommaso Zorzi, grande amico di Aurora che il 2 aprile ha compiuto 28 anni. C'erano dunque tutti… o quasi. Chi mancava? Certo, mancava lui, forse il più importante: Eros Ramazzotti! Il nonno, padre, ex-marito e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) È fatta. Dopo una gravidanza durata nove mesi, ma che sui social è stata raccontata come se il tempo fosse raddoppiato, ed un parto felice, finalmenteed il suo Goffredo Cerza possono lasciare l'ospedale con il piccolo Cesare Augusto e tornare a casa. Un momento magico, immortalato dal settimanale Chi. Alcuni scatti in cui la nuova famiglia esce dalla clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera e sale in auto per andar via. Per la prima volta in tre. Per l'occasione c'erano la super-nonna Michelle Hunziker, la neo-bisnonna Ineke, i genitori di Goffredo, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, e Tommaso Zorzi, grande amico diche il 2 aprile ha compiuto 28 anni. C'erano dunque tutti… o quasi. Chi mancava? Certo, mancava lui, forse il più importante: Eros! Il nonno, padre, ex-marito e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgioAntonel1 : RT @Stefano173456: Dov'è finita la nostra capacità di indignarsi? Se vi domandano come va l'italia, basta mostrare una foto e si capisce a… - ANNAMARIAPOMARE : RT @thesnitchGF: Ricapitoliamo l'attività social di Luca, una storia con una foto di martedì, una storia dal dottore della scorsa settimana… - max65bo : RT @Stefano173456: Dov'è finita la nostra capacità di indignarsi? Se vi domandano come va l'italia, basta mostrare una foto e si capisce a… - lellalasagni : Io non ho visto e non mi interessa sapere dov'era però so ,l'hanno detto gli avvocati Giorgio e Giulia non puoi imp… - SpagnoloPaola : RT @Stefano173456: Dov'è finita la nostra capacità di indignarsi? Se vi domandano come va l'italia, basta mostrare una foto e si capisce a… -

Come funziona MagSafe ...del dispositivo) all'interno del quale è rappresentato un fulmine (come puoi vedere nella foto che ... questo accessorio è dotato di un chip NFC sicuro che permette di ritrovarlo sfruttando la Rete Dov'... Italia da scoprire: a Isola Santa, il paese più romantico della Garfagnana Nemmeno tutti i garfagnini sanno dov'è, ma lo sa Google Map: la strada sale al buio nel bosco dopo ... Articoli più letti Paola Belloni, fidanzata di Elly Schlein, contro le foto rubate: "Si chiama ... Michele Morrone si è sposato Una foto insinua il dubbio Anche Moara Sorio ha pubblicato la stessa foto sul proprio profilo Instagram , aggiungendo la frase ... Successivo Fiction & Soap UN PASSO DAL CIELO 7 anticipazioni: cast, dov'è girato, news Niccolo ... ...del dispositivo) all'interno del quale è rappresentato un fulmine (come puoi vedere nellache ... questo accessorio è dotato di un chip NFC sicuro che permette di ritrovarlo sfruttando la Rete'...Nemmeno tutti i garfagnini sanno'è, ma lo sa Google Map: la strada sale al buio nel bosco dopo ... Articoli più letti Paola Belloni, fidanzata di Elly Schlein, contro lerubate: "Si chiama ...Anche Moara Sorio ha pubblicato la stessasul proprio profilo Instagram , aggiungendo la frase ... Successivo Fiction & Soap UN PASSO DAL CIELO 7 anticipazioni: cast,'è girato, news Niccolo ... Pechino Express 2023, cosa è successo nella quinta tappa nel Borneo Malese. FOTO Sky Tg24 Sospettati e foto segnaletiche, si cambia Il confronto sarà effettuato solo con le foto segnaletiche; analogamente a quanto accade con ... E lo sanno bene Francia, Germania e Austria dove questo tipo di identificazione è già usato, con ... Le accuse a Trump e il rischio “sudamericanizzazione” degli Stati Uniti Prima di esultare per l'incriminazione dell'ex presidente guardate cosa succede nei paesi dell'America latina dove fare arrestare l'avversario politico è normale, scrive il Wall Street Journal ... Il confronto sarà effettuato solo con le foto segnaletiche; analogamente a quanto accade con ... E lo sanno bene Francia, Germania e Austria dove questo tipo di identificazione è già usato, con ...Prima di esultare per l'incriminazione dell'ex presidente guardate cosa succede nei paesi dell'America latina dove fare arrestare l'avversario politico è normale, scrive il Wall Street Journal ...