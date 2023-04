Dove è stato girato Se Dio Vuole, location e ambientazione del film di Edoardo Falcone (Di venerdì 7 aprile 2023) Dove è stato girato Se Dio Vuole Se Dio Vuole è il film di Edoardo Falcone con protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassmann, pluripremiato nel 2015 ai Nastri D’Argento e ai David di Donatello. Nel cast, oltre a Giallini e Gassmann, ci sono alcuni dei volti più noti del cinema italiano tra cui Laura Morante, Ilaria Spada ed Edoardo Pesce. Tommaso (Giallini) è un cardiochirurgo che cerca di dissuadere suo figlio Andrea (Enrico Oetiker) nel suo nuovo percorso di sacerdozio. Qui entra in campo Don Pietro (Alessandro Gassmann) un prete sui generis. La commedia, oltre alla sua storia originale, si avvale di un’ambientazione particolare. Ecco Dove è stato ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 7 aprile 2023)Se DioSe Dioè ildicon protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassmann, pluripremiato nel 2015 ai Nastri D’Argento e ai David di Donatello. Nel cast, oltre a Giallini e Gassmann, ci sono alcuni dei volti più noti del cinema italiano tra cui Laura Morante, Ilaria Spada edPesce. Tommaso (Giallini) è un cardiochirurgo che cerca di dissuadere suo figlio Andrea (Enrico Oetiker) nel suo nuovo percorso di sacerdozio. Qui entra in campo Don Pietro (Alessandro Gassmann) un prete sui generis. La commedia, oltre alla sua storia originale, si avvale di un’particolare. Ecco...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Un podista di 26 anni è stato sbranato durante una passeggiata in Trentino, dove i grandi predatori sono tornati pa… - capuanogio : Un ricorso al Tar è stato presentato per revocare lo scudetto 2018/2019 della #Juventus. Dove? Napoli. Da chi?… - oss_romano : #1aprile #PapaFrancesco è stato a modo suo 'nel cuore' dell'umanità, perché un ospedale è proprio quel luogo dove v… - lalitapetila : RT @FabGiagnoni: Ieri l'esercito ucraino ha bombardato una fermata di #autobus di #Lysychansk nella Repubblica Popolare di #Lugansk. I pass… - Napalm51 : RT @lucabattanta: @AlessandroFois9 @Napalm51 @Luca_Mussati @4everAnnina Appunto vive in un paese dove il primo lockdown è stato molto ma mo… -