Dott Elisa Puma | “La carbossiterapia per riattivare la microcircolazione | ridurre la cellulite e prepararsi all’estate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 aprile 2023) La primavera è il momento migliore per effettuare il trattamento, che veicola anidride carbonica medicale sottocute Milano, 7 aprile 2023. L’arrivo della primavera rappresenta il momento ideale peranche con trattamenti in grado di migliorare l’aspetto fisico in vista della prova costume. Tra questi c’è sicuramente la, che, veicolando sottocute anidride carbonica medicale, consente di intervenire sulla. “Il trattamento, che in medicina estetica viene utilizzato soprattutto perlae la ritenzione idrica, è impiegato anche a scopo curativo in angiologia, dal momento che permette di ripristinare la corretta circolazione del sangue” spiega laoressa, ...