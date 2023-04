Donna sepolta viva al cimitero | si risveglia dopo 10 ore nella bara | “Ero intrappolata”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Una, madre di quattro figli, è rimastaper ben dieci ore al, all’interno di una. Sembra la scena di un film, ma è successo veramente. Laè stata salvata da due necrofori che l’hanno sentita chiedere aiuto. Ora si trova in terapia intensiva, e le potrebbe essere amputato il dito di un piede. D’altronde poteva andarle molto peggio, visto che è rimasta sotto terra per 10 ore. L’incredibile storia viene dal Brasile, in particolare dalmunicipale di Visconde do Rio Branco. Protagonista una 36enne, madre di quattro figli. Sarebbe stata picchiata e trascinata fuori di casa lo scorso 28 marzo, poi è stataalben 10 ore passate ...

Due uomini sono stati arrestati ed un terzo è ancora in fuga, dopo che una donna di 36 anni è stata trovata sepolta viva in un cimitero. È avvenuto in Brasile, dove la vittima, una madre di quattro figli, è stata picchiata e trascinata fuori dalla sua casa dagli aggressori.

Una donna sepolta viva, come in un film di Quentin Tarantino, viene portata in salvo dopo che due necrofori del cimitero l'hanno sentita chiedere aiuto. È rimasta sotto terra per 10 ore, adesso si trova in terapia intensiva.