Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 9 aprile 2023: anticipazioni puntata di Pasqua

Chi saranno gli ospiti di domenica In per questa settimana? Da Mara Venier ci aspettiamo grandi sorprese per questa puntata, considerato pure come essa coinciderà con la Santa Pasqua. Tra gli ospiti più attesi della puntata, ci sono i fratelli pasticceri Ernst e Frau Knam, che sicuramente parleranno delle famose uova di Pasqua vista la festività in cui troveremo. Tra le presenze, confermata anche quella di Enrico Brignano con sua moglie Flora Canto.

