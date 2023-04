"Domande? No, grazie". Schlein porta la segreteria Pd su Instagram, niente conferenza stampa (Di venerdì 7 aprile 2023) "Non mancheranno le occasioni", mettono le mani avanti dal Nazareno. Sta di fatto che oggi, intorno alle 14, Elly Schlein annuncerà la nuova segreteria del Pd con una bella diretta su Instagram, dribblando la rituale conferenza stampa. niente Domande dei giornalisti, per la neo segretaria del Pd che da quando ha vinto le primarie, era il 27 febbraio, non si è mai sottoposta al rito laico della conferenza stampa. Dove c'è un leader e poi ci sono i giornalisti che lo interrogano. Orpelli novecenteschi? Forse. Voglia di fuggire davanti alle questioni complicate (a partire dalla guerra in Ucraina)? Tutto può essere. "Elly ha un treno per Bologna". Va di corsa. E poi ha fatto tardi al partito questa notte. Fino alle 23 ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 aprile 2023) "Non mancheranno le occasioni", mettono le mani avanti dal Nazareno. Sta di fatto che oggi, intorno alle 14, Ellyannuncerà la nuovadel Pd con una bella diretta su, dribblando la ritualedei giornalisti, per la neo segretaria del Pd che da quando ha vinto le primarie, era il 27 febbraio, non si è mai sottoposta al rito laico della. Dove c'è un leader e poi ci sono i giornalisti che lo interrogano. Orpelli novecenteschi? Forse. Voglia di fuggire davanti alle questioni complicate (a partire dalla guerra in Ucraina)? Tutto può essere. "Elly ha un treno per Bologna". Va di corsa. E poi ha fatto tardi al partito questa notte. Fino alle 23 ...

