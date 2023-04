Dolci di Pasqua, rincari del 70% sulle uova di cioccolato (Di venerdì 7 aprile 2023) Tra crisi energetica ed economica, ovviamente vengono condizionate anche le spese in vista del periodo di Pasqua. In tal senso, sulle tipiche uova di cioccolato i rincari sono arrivati al +70%, portando i prezzi quasi a raddoppiare in confronto allo scorso anno. Se le famiglie già devono quadrare i conti per garantire una spesa mensile nelle proprie case, è prevedibile come queste festività saranno più povere di Dolci per qualche unità familiare, a discapito magari di qualche bambino. rincari del +70% sulle uova di Pasqua in confronto al 2021 Non solo le uova di cioccolato nel mirino dei rincari alimentari. Tra i Dolci Pasquali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Tra crisi energetica ed economica, ovviamente vengono condizionate anche le spese in vista del periodo di. In tal senso,tipichedisono arrivati al +70%, portando i prezzi quasi a raddoppiare in confronto allo scorso anno. Se le famiglie già devono quadrare i conti per garantire una spesa mensile nelle proprie case, è prevedibile come queste festività saranno più povere diper qualche unità familiare, a discapito magari di qualche bambino.del +70%diin confronto al 2021 Non solo ledinel mirino deialimentari. Tra ili ...

