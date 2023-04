Dolce alla nutella, solo 2 ingredienti. Veloce e fantastico! (Di venerdì 7 aprile 2023) Un piccolo capolavoro facilissimo da preparare serviranno solo 2 ingredienti, uova e nutella! La ricetta che vi mostreremo è per 2 persone ma, ovviamente, basterà aumentare le dosi per averne di più. Pasqua è in arrivo e con essa anche tanto cioccolato. Se non volete riciclare le tante uova di Pasqua, questa potrebbe proprio fare al caso vostro! Provatela e non ve ne pentirete è una vera meraviglia facilissima da preparare! Vi lascio agli ingredienti e al procedimento. ingredienti per due coppette nutella, 170 g; Uova (grandi), 2. Vi servirà poi la frusta elettrica e le coppette in cui gustare il Dolce. Preparazione Separate i tuorli dagli albumi. Tenete da parte i tuorli in una ciotola e montate a neve gli albumi. Versate la nutella nei tuorli e ... Leggi su donnaup (Di venerdì 7 aprile 2023) Un piccolo capolavoro facilissimo da preparare serviranno, uova e! La ricetta che vi mostreremo è per 2 persone ma, ovviamente, basterà aumentare le dosi per averne di più. Pasqua è in arrivo e con essa anche tanto cioccolato. Se non volete riciclare le tante uova di Pasqua, questa potrebbe proprio fare al caso vostro! Provatela e non ve ne pentirete è una vera meraviglia facilissima da preparare! Vi lascio aglie al procedimento.per due coppette, 170 g; Uova (grandi), 2. Vi servirà poi la frusta elettrica e le coppette in cui gustare il. Preparazione Separate i tuorli dagli albumi. Tenete da parte i tuorli in una ciotola e montate a neve gli albumi. Versate lanei tuorli e ...

