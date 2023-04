Documenti segreti di USA e NATO pubblicati sui social

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il New York Times ha riferito chedi USA esono statisui, in particolare su Twitter e Telegram. Secondo gli analisti, dietro la fuga deici sarebbe Mosca. NYT: Il New York Times, che cita fonti dell’amministrazione americana, ha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paola180468 : RT @OrtigiaP: HANNO VOLUTAMENTE EVITATO DI PUBBLICARE QUALSIASI SEGNALE CHE AVREBBE POTUTO ESSERE CORRELATO AL FARMACO #PFIZER #AIFA non p… - graziamorisi : RT @FabGiagnoni: L'amministrazione #Biden conferma: 'Documenti di #guerra classificati che descrivono in dettaglio i piani segreti american… - AlexPetite8 : RT @PMO_W: Secondo documenti segreti del Pentagono fatti filtrare, il totale dei militari caduti accertati lato russo sarebbe di circa 17mi… - CarloneDaniela : RT @FabGiagnoni: L'amministrazione #Biden conferma: 'Documenti di #guerra classificati che descrivono in dettaglio i piani segreti american… - _MaxFree_ : RT @PMO_W: Secondo documenti segreti del Pentagono fatti filtrare, il totale dei militari caduti accertati lato russo sarebbe di circa 17mi… -

Resta da capire, se così fosse, come siano potuti arrivare similinelle mani degli agentirussi. Il danno è enorme. All'interno infatti sono dettagliate le prossime consegne di armi ...A scriverne oggi è il New York Times , che rivela come alcuniclassificati dell'intelligence americana in cui si descrivevano "pianidegli Stati Uniti e della NATO" per rafforzare ......Pentagono ha aperto un'indagine sulla fuga di notizie riguardanti i pianidi Usa e Nato per aiutare l'Ucraina a preparare l'offensiva di primavera contro la Russia. I dettagli dei, ...

New York Times: diffuse sui social carte segrete Usa-Nato. "Piani per rafforzare l'esercito di Kiev" RaiNews

Il New York Times ha riferito che documenti segreti di USA e NATO sono stati pubblicati sui social, in particolare su Twitter e Telegram. Secondo gli analisti, dietro la fuga dei documenti ci sarebbe ...(ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - Documenti top secret degli Usa e della Nato sui piani per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la Russia sono state pubblicate in settimana sui ...