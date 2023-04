Docente tutor | si parte | Decreto del Dirigente | modello candidatura del docente | cosa fa la scuola Domande dal 17 aprile al 2 maggio TUTTI I DOCUMENTI SU PLUS

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 7 aprile 2023) Su Orizzontele informazioni, la normativa e le scadenze per il. Per gli abbonati: ildelscolastico in base al D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, ilgià pronto per raccogliere le candidature dei docenti, un promemoria delle scadenze per l'inserimento dei candidati nella piattaforma ministeriale e infine un breve excursus dei compiti che spettano ale alla. L'articolo .