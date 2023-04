DOC - nelle tue mani nel suo remake US sarà il nuovo medical di punta mondiale?

(Di venerdì 7 aprile 2023) In Italia ha ottenuto un successo sorprendente che l’ha portata a essere in due sole stagioni una delle serie più viste dell’ultimo decennio. È DOC –tuedrama che racconta la storia del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero), primario di medicina interna dell’immaginario Policlinico Ambrosiano di Milano, che ha perso gli ultimi dodici anni di memoria in seguito a un trauma cerebrale. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della FOX: la serie avrà unamericano che, con molta probabilità, andrà in onda sull’emittente televisiva statunitense nel 2024. La serie originale, trasmessa su Rai1 tra il 2020 e il 2022 e prodotta da Lux Vide, è apparsa sin dalla prima messa in onda italiana particolarmente accattivante e dal respiro internazionale. Il taglio degli episodi, i casi medici intricati, ...

Ciak d'oro Cult - Colpo di fulmine : Christian - SKY e NOW Migliore serie italiana Tutto chiede salvezza (NETFLIX) - 31.31% Doc - Nelle tue mani 2 (RAI) - 26.60%

Un settore che è cambiato molto nel corso degli ultimi anni, avviando progetti apprezzati anche all'estero, come nel caso di Gomorra, ad esempio, ma anche Doc – Nelle tue mani, serie TV con Luca ...