Dl Siccità, Sigismondi (FdI): “Siamo soddisfatti, nomina commissario decisiva” (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – L’approvazione in consiglio dei ministri del dl Siccità “è un’ottima notizia e un provvedimento che i territori attendono da tempo. In questo contesto, come Fratelli d’Italia, non posSiamo che essere soddisfatti per la previsione di nominare un commissario straordinario, che avevamo richiesto. Questo abbatterà il muro di burocrazia che ostacola le autorità nel realizzare quegli interventi necessari per combattere la crisi idrica. Fronteggiare la dispersione di acqua, che in alcune regioni arriva al 50%, è uno dei grandi problemi che il governo Meloni vuole risolvere il prima possibile con pragmatismo e responsabilità”. Lo dichiara il senatore di FdI e capogruppo in commissione Ambiente di palazzo Madama, Etelwardo Sigismondi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – L’approvazione in consiglio dei ministri del dl“è un’ottima notizia e un provvedimento che i territori attendono da tempo. In questo contesto, come Fratelli d’Italia, non posche essereper la previsione dire unstraordinario, che avevamo richiesto. Questo abbatterà il muro di burocrazia che ostacola le autorità nel realizzare quegli interventi necessari per combattere la crisi idrica. Fronteggiare la dispersione di acqua, che in alcune regioni arriva al 50%, è uno dei grandi problemi che il governo Meloni vuole risolvere il prima possibile con pragmatismo e responsabilità”. Lo dichiara il senatore di FdI e capogruppo in commissione Ambiente di palazzo Madama, Etelwardo. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Siccità, Sigismondi (FdI): FdI soddisfatto, nomina Commissario sarà decisiva per combattere crisi idrica - vocedelpatriota : Siccità, Sigismondi (FdI): FdI soddisfatto, nomina Commissario sarà decisiva per combattere crisi idrica - Agricolae1 : #Siccità, @EtelSigismondi @FratellidItalia #Sigismondi (#Fdi): soddisfatti, nomina commissario sara decisiva per co… - Agenparl : SICCITÀ, SIGISMONDI (FDI): FDI SODDISFATTO, NOMINA COMMISSARIO SARA' DECISIVA PER COMBATTERE CRISI IDRICA - -