Disney | l’ex dirigente svuota il sacco

Il dirigente di Disney afferma di essere stato licenziato per la sua politica di taglio dei costi Wall Street Journal, di Robbie Whelan, pag. 1 Isaac "Ike" Perlmutter ha dichiarato che la Walt Disney Co. lo ha licenziato come presidente della Marvel Entertainment perché ha spinto la Disney a tagliare i costi in modo troppo aggressivo e si è scontrato con i dirigenti creativi che il nuovo amministratore delegato Robert Iger vuole responsabilizzare. In una rara intervista, l'ottantenne Perlmutter ha parlato al Wall Street Journal del suo licenziamento dalla Disney la scorsa settimana, del suo rapporto con Iger e dei passi falsi che, secondo lui, la Disney ha fatto negli ultimi anni. La Disney è leggendaria per la fedeltà che suscita nella maggior parte dei dipendenti ...

