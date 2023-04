Disastro di Ardesio, sospese le operazioni di pulizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Ardesio. Il paese si rialza dopo la drammatica valanga d’acqua che l’ha colpito nella giornata di mercoledì 5 aprile. La comunità di Ardesio si è riunita e ha dato prova di grande coraggio e unità, tanto che sono oltre 50 i volontari al lavoro in paese che da due giorni si stanno dando da fare per cercare di ripulire strade e case dal fango. E il Comune ha diradato un comunicato a tutta la cittadinanza, anche attraverso i canali social, in cui si dice che “domani (venerdì 7 aprile) proseguiranno i lavori ed arriveranno altri mezzi per il controllo della zona. Vista la delicatezza degli interventi, e per permettere il proseguo delle operazioni da parte delle ditte in piena sicurezza, “segnaliamo che saranno ?????????? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ????? ??? ????????? ? ?? ???? ????? ????????????? ? ????????”. “Ringraziamo tutte le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023). Il paese si rialza dopo la drammatica valanga d’acqua che l’ha colpito nella giornata di mercoledì 5 aprile. La comunità disi è riunita e ha dato prova di grande coraggio e unità, tanto che sono oltre 50 i volontari al lavoro in paese che da due giorni si stanno dando da fare per cercare di ripulire strade e case dal fango. E il Comune ha diradato un comunicato a tutta la cittadinanza, anche attraverso i canali social, in cui si dice che “domani (venerdì 7 aprile) proseguiranno i lavori ed arriveranno altri mezzi per il controllo della zona. Vista la delicatezza degli interventi, e per permettere il proseguo delleda parte delle ditte in piena sicurezza, “segnaliamo che saranno ?????????? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ????? ??? ????????? ? ?? ???? ????? ????????????? ? ????????”. “Ringraziamo tutte le ...

