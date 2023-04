Diretta Salernitana - Inter 0 - 0: segui la partita LIVE (Di venerdì 7 aprile 2023) SALERNO - Inter a caccia della riscossa per uscire dalla crisi e riprendere la sua rincorsa a un piazzamento in Champions League dopo tre sconfitte di fila in campionato (quattro nelle ultime cinque ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 aprile 2023) SALERNO -a caccia della riscossa per uscire dalla crisi e riprendere la sua rincorsa a un piazzamento in Champions League dopo tre sconfitte di fila in campionato (quattro nelle ultime cinque ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Salernitana-Inter, il risultato in diretta LIVE: Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, l'Inter deve tornar… - MessaggeroSport : Diretta Salernitana-Inter 0-0: nerazzurri subito in vantaggio con Gosens - ilmessaggeroit : Diretta Salernitana-Inter 0-0: nerazzurri subito in vantaggio con Gosens - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Salernitana - Inter, neroazzurri in cerca di riscatto - LA DIRETTA - Calciodiretta24 : Salernitana – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -

Diretta Salernitana - Inter 0 - 0: segui la partita LIVE ... i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita oggi (venerdì 7 aprile, ore 17) alla Salernitana di Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di seguito la diretta del match ... Risultati calcio live, venerdì 7 aprile 2023 - Calciomagazine In Italia tre partite in Serie A dalle 17 con Salernitana - Inter quindi alle 19 c'è Lecce - Napoli ...DEL 7 APRILE 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA DIRETTA ... DIRETTA Serie A, Salernitana - Inter - Le formazioni UFFICIALI LIVE ...in campo e apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A facendo visita alla Salernitana. sono reduci dal pareggio, il quarto consecutivo, conquistato sul campo di una diretta concorrente ... ... i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita oggi (venerdì 7 aprile, ore 17) alladi Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di seguito ladel match ...In Italia tre partite in Serie A dalle 17 con- Inter quindi alle 19 c'è Lecce - Napoli ...DEL 7 APRILE 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA......in campo e apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A facendo visita alla. sono reduci dal pareggio, il quarto consecutivo, conquistato sul campo di unaconcorrente ... Diretta Salernitana-Inter 0-0: segui la partita LIVE Corriere dello Sport Serie A, Salernitana-Inter 0-0: LIVE Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Si inizia, alle 17, con Salernitana-Inter. Poi alle 19 Lecce-Napoli e alle 21 Milan-Empoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Salernitana-Inter: segui la Serie A in Diretta LIVE Segui la Diretta LIVE di Salernitana-Inter, sfida di Serie A in programma venerdì 7 aprile a partire dalle ore 17:00 Ad inaugurare la giornata di Serie A prima della domenica di Pasqua sarà la sfida ... Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Si inizia, alle 17, con Salernitana-Inter. Poi alle 19 Lecce-Napoli e alle 21 Milan-Empoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).Segui la Diretta LIVE di Salernitana-Inter, sfida di Serie A in programma venerdì 7 aprile a partire dalle ore 17:00 Ad inaugurare la giornata di Serie A prima della domenica di Pasqua sarà la sfida ...