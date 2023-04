Dimarco: «Sto molto meglio! Salernitana-Inter partita difficile» (Di venerdì 7 aprile 2023) Dimarco non sarà in campo dal 1? alle 17 per aprire la ventinovesima giornata di Serie A con Salernitana-Inter (vedi formazioni). A Inter TV, il giocatore ha presentato la partita di oggi. TORNARE A VINCERE – Federico Dimarco anticipa i temi di Salernitana-Inter: «Sicuramente sarà una partita difficile, perché loro devono raggiungere la salvezza e noi dobbiamo fare punti per andare in Champions League. Come sto? molto meglio. partita dopo partita miglioro la condizione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)non sarà in campo dal 1? alle 17 per aprire la ventinovesima giornata di Serie A con(vedi formazioni). ATV, il giocatore ha presentato ladi oggi. TORNARE A VINCERE – Federicoanticipa i temi di: «Sicuramente sarà una, perché loro devono raggiungere la salvezza e noi dobbiamo fare punti per andare in Champions League. Come sto?meglio.dopomiglioro la condizione».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Gosens: “Voglio restare all’Inter. Dimarco mi ha insegnato ad amarla. L’ho detto ai dirigenti: non sono stato il Go… - internewsit : Dimarco: «Sto molto meglio! Salernitana-Inter partita difficile» - - the_archangelus : @DucaAndrea85 Ma Dimarco t’ha scopato la donna? No perché altrimenti non si spiega sto accanimento a favore di quel brocco di Gosens poi - GioGioInter : Gosens Dimarco a sinistra, chi è il responsabile di sto scempio ? - cliexit_ : Dimarco è un cesso colossale vediamo se quei 4 fans di sto nano si svegliano e lo capiscono anche loro #JuveInter -