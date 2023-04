Dimarco: «Inter arrabbiata! Dobbiamo andare in Champions League» (Di venerdì 7 aprile 2023) Dimarco è stato Intercettato dai microfoni di Dazn prima di Salernitana-Inter. Il difensore nerazzurro parla di rabbia e volontà di vincere ARRABBIATA ? Federico Dimarco parla di un’Inter arrabbiata: «Arriva un’Inter arrabbiata al di là del pari con la Juventus. E’ da tre partite che non vinciamo, quindi bisogna puntare alla vittoria per cercare di entrare in Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)è statocettato dai microfoni di Dazn prima di Salernitana-. Il difensore nerazzurro parla di rabbia e volontà di vincere ARRABBIATA ? Federicoparla di un’arrabbiata: «Arriva un’arrabbiata al di là del pari con la Juventus. E’ da tre partite che non vinciamo, quindi bisogna puntare alla vittoria per cercare di entrare in».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

