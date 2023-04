Diffidati Salernitana-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Monza

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’, reduce da tre sconfitte consecutive, va a caccia di un importante successo contro la, nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per i ragazzi di Simone Inzaghi, dopo la Coppa Italia con la Juventus, è arrivato il momento di reagire e di portare a casa preziosi punti, altrimenti la lotta per la Champions League diventerebbe davvero dura. I, però, devono anche fare attenzione alle ammonizioni indella prossima sfida contro ilpoiché nella lista deifigurano due calciatori: si tratta di Denzel Dumfries e Francesco Acerbi che, in caso ci cartellino giallo, sarebbero costretti a saltare il match con i biancorossi. SportFace.