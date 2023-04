Diffidati Milan-Empoli, i rossoneri a rischio squalifica in vista del Bologna (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il grande successo ottenuto al Maradona con il Napoli, il Milan torna in campo al Giuseppe Meazza contro l’Empoli nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Stefano Pioli vanno a caccia di altri tre punti per avvicinarsi al secondo posto in classifica, attualmente occupato dalla Lazio. In vista del prossimo impegno contro il Bologna di sabato prossimo, però, i rossoneri dovranno fare attenzione ai cartellini gialli: nella lista dei Diffidati ci sono Pierre Kalulu, Simon Kjaer ed Ante Rebic che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara con i rossoblù. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il grande successo ottenuto al Maradona con il Napoli, iltorna in campo al Giuseppe Meazza contro l’nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Stefano Pioli vanno a caccia di altri tre punti per avvicinarsi al secondo posto in classifica, attualmente occupato dalla Lazio. Indel prossimo impegno contro ildi sabato prossimo, però, idovranno fare attenzione ai cartellini gialli: nella lista deici sono Pierre Kalulu, Simon Kjaer ed Ante Rebic che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara con i rossoblù. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Verso Milan-Empoli: tre diffidati tra i rossoneri, ma uno è out - sportli26181512 : Verso Milan-Empoli: tre diffidati tra i rossoneri, ma uno è out: Sono tre i diffidati del Milan in vista della sfid… - MilanNewsit : Verso Milan-Empoli: tre diffidati tra i rossoneri, ma uno è out - Milannews24_com : Milan, occhio ai diffidati: due giocatori a rischio squalifica - GianfryPanto : @latrisinfabula @EdoardoMecca1 Meani (Milan) chiama De Santis: 'Ti telefono per dirti che abbiamo giocatori diffid… -