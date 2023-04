Diffidati Lecce-Napoli | gli azzurri a rischio squalifica in vista del Verona

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il, dopo la pesantissima sconfitta incassata con il Milan, vuole immediatamente rialzare la testa nel match del Via del Mare contro ilvalevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un successo permetterebbe ai ragazzi di Luciano Spalletti di avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello Scudetto. La squadra azzurra dovrà fare attenzione alle ammonizioni poiché ci sono ben tre calciatori nella lista deiindell’Hellas: si tratta di Tanguy Ndombele, Kim Min-Jae e Victor Osimhen, con quest’ultimo che è out per infortunio. In casso di cartellino giallo i giocatori sopracitati salterebbero il confronto con i gialloblù. SportFace.