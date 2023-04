Diana Kirova | il mare come simbolo di momenti e concetti della vita espressi sussurrando | con un Espressionismo che sfiora la poesia

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 7 aprile 2023) I paesaggi marini costituiscono da sempre uno dei soggetti preferiti da artisti di ogni secolo e appartenenti a ogni movimento pittorico, perché il fascino dell’infinito, di una distesa d’acqua possente e ingovernabile o in altri casi tranquilla e rasserenante, è talmente magnetico da rendere impossibile anche ai grandi maestri di non misurarsi con questo tipo di soggetti. Impossibile è pensare alsenza coinvolgere gli elementi che quotimente lo solcano facendone di fatto parte imprescindibilele barche a vela, da sempre in grado di infondere nell’immaginario comune il senso del viaggio senza meta, la possibilità di realizzare il sogno che nella concretezza non è stato realizzato oppure, al contrario, rappresentano la fragilitàumana davanti alla grandezza ...