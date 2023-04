Di Lorenzo | “Vittoria importante e difficile Dedico il gol ai miei compagni”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Giovanni Di, terzino e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo laper 1-2 con il Lecce. Diha dichiarato: “Abbiamo vinto una partita, contro una squadra ben allenata e organizzata. Questi sono 3 uniti importanti che ci permettono di continuare verso il nostro sogno“ Diha poi parlato del gruppo: “La nostra forza è il gruppo, siamo tutti parteci anche chi non gioca. Ciò è fondamentale, e per questoil gol ai“ Diha poi concluso parlando di ciò che ha detto alla squadra dopo la sconfitta con il Milan: “Ho continuato il discorso del mister alla squadra. Con il Milan partita no, ma ...

... terzino e capitano del Napoli, ha parlato dopo il colpo esterno degli azzurri a Lecce: le dichiarazioni Giovanni Di, capitano del Napoli, ha parlato a Dazn dopo lasul Lecce.

Non era facile portare a casa questa vittoria, con qualche acciacchetto che abbiamo ... E’ bellissimo avere un capitano come Di Lorenzo, perché porta la squadra a gioire per il risultato tutti insieme ...Queste le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 ... in questo stadio”, ha continuato il tecnico del Napoli. “Di Lorenzo La fascia di ...