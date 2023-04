Di Lorenzo | Qui altre big han fatto fatica

(Di venerdì 7 aprile 2023) A Dazn, Giovanni Di, Capitano del Napoli: "Sapevamo che era una partita importante per noi. Difficile. Contro una squadra organizzata. Ben allenata. E stasera si è visto. Sono tre punti importanti. Continuiamo il percorso verso il nostro sogno". L'esultanza? "Se c'è una forza, quest'anno, è il gruppo. Sono tutti molto partecipi. Chi parte dall'inizio. Chi entra a gara in corso. E pure chi rimane in panchina. E' stato un gol importante. E lo dedico ai miei compagni". Dopo il Milan, ti sei rivolto alla squadra? "Ho continuato il discorso del Mister. Quella col Milan è stata una partita no. Ma non ci deve distogliere dal nostro obiettivo. Non cancella quanto. Lecce è un campo difficile. Edbig hanno. Era importante vincere". La Champions? "Da domani ci penseremo. Dovremo ...

... sugli sviluppi di un calcio di punizione Kim è riuscito a trovare un cross preciso per Di, ... Torna invece alla vittoria il club partenopeo, sempre più lanciato verso lo Scudetto (i ...Per cui riuscire a vincere era fondamentale, ci voleva anche un po' di carattere per giocaree noi lo abbiamo fatto" Distrepitoso " La fascia di capitano gli ha dato ancora più forza e ...... una vittoria sporca, arrivata soffrendo, e finnon ci sarebbe nulla di male, le grandi squadre,... con la suspence del Var in agguato, lo fa con l'uomo simbolo, capitan Di. Poi però subisce ...

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, dopo la vittoria con gol sul campo del Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Sapevamo che era una partita importante per noi, difficile contro una squadra ...