Di Lorenzo | «Quella col Milan è stata una partita no | ma non ci deve distrarre»

Il capitano del Napoli, autore del primo gol azzurro contro il Lecce, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Dazn al termine della partita

Gol scudetto? «Non lo so, sapevamo che era una partita importante e difficile contro una squadra ben allenata e organizzata. Sono tre punti importanti e continuiamo verso il nostro sogno»

Bel gesto dopo il gol «La nostra forza è il gruppo, siamo tutti molto partecipi anche chi resta in panchina per tutta la partita. È stato un gol importante»

Cosa hai detto alla squadra? «Ho continuato il discorso del mister. Quella col Milan è stata una partita no, ma non ci deve distrarre»

Ora testa al Milan? «Da domani ci penseremo ma dobbiamo affrontarla con serenità continuando a fare quello che stiamo facendo»

