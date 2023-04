Di Lorenzo poi il pasticcio Gallo - Falcone | le immagini di Lecce - Napoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianluca_2205 : Poi, una menzione a parte va a quelle merde che, dopo il gol di Di Lorenzo, cantavano. Quelli devono morire sulla s… - FERRARAPASQUAL2 : @Spazio_Napoli Di Lorenzo poi il nulla ! - sportli26181512 : Un autogol regala i tre punti al Napoli: Lecce battuto, Spalletti riparte: Un autogol regala i tre punti al Napoli:… - castiel_not : Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo ?? E poi gli altri - medeoTL : Lmt Di Lorenzo, ma solo col Napoli riesce a fare bene? Poi va in nazionale e se caca -

Il Napoli riscatta la sconfitta contro il Milan e batte il Lecce in trasferta. Finisce 1 - 2 con le reti di Di, Di Francesco e autogol di ......occasione la squadra di Spalletti va in gol con Di: al 18' il capitano azzurro con un potente colpo di testa capitalizza al meglio il cross di Kim. Lecce - Napoli 1 - 2, Simeone va ko......5 : porta più freschezza e dinamismo ma nulla di rilevante) Hjulmand 5,5: si perde Disul ... ci va vicinissimocon la traversa che porta al secondo gol (35's.t. Persson sv ) Di Francesco 6,...

Ruba borsa a una ragazza, gli amici inseguono il ladro per le vie di San Lorenzo RomaToday

Sorteggiati i tabelloni del Masters1000 di Montecarlo, primo della stagione sulla terra rossa. Tra gli azzurri al via, Lorenzo Musetti, che grazie ai ritiri avanti a lui ha avuto la possibilità di ess ...firmato da Di Lorenzo. Per i partenopei arriva così una vittoria preziosissima per diversi motivi: si comincia dalla classifica, con il momentaneo nuovo +19 sulla Lazio, che sabato sera se la vedrà ...