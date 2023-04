Di Lorenzo, gol importante: «È per i compagni, la nostra forza» (Di venerdì 7 aprile 2023) «Sapevamo fosse una partita importante per noi, difficile contro una squadra organizzata, ben allenata e stasera si è visto. Sono tre punti importanti, continuiamo il percorso... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 aprile 2023) «Sapevamo fosse una partitaper noi, difficile contro una squadra organizzata, ben allenata e stasera si è visto. Sono tre punti importanti, continuiamo il percorso...

