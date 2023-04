Di Lorenzo e un pò di fortuna: Napoli a meno quattro allo scudetto (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiai quattro gol subiti al Maradona contro il Milan all’ennesima vittoria in trasferta al Via del Mare. Ora ne mancano solo quattro alla matematica per lo scudetto. quattro vittorie, dodici punti. Potrebbero bastarne anche meno, ma dipende tutto da Lazio-Juve. A Lecce il Napoli di Spalletti riscatta lo scivolone rimediato contro i rossoneri vincendo una partita complicata. Avanti all’intervallo grazie ad un colpo di testa di Di Lorenzo, su assist di Kim, ad inizio ripresa subisce il pareggio dei leccesi (che non segnavano da cinque turni) con Di Francesco, ma al 64? con un pizzico di fortuna trovano l’autogol di Gallo che decide il match. Falcone non riesce a trattenere il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiaigol subiti al Maradona contro il Milan all’ennesima vittoria in trasferta al Via del Mare. Ora ne mancano soloalla matematica per lovittorie, dodici punti. Potrebbero bastarne anche, ma dipende tutto da Lazio-Juve. A Lecce ildi Spalletti riscatta lo scivolone rimediato contro i rossoneri vincendo una partita complicata. Avanti all’intervgrazie ad un colpo di testa di Di, su assist di Kim, ad inizio ripresa subisce il pareggio dei leccesi (che non segnavano da cinque turni) con Di Francesco, ma al 64? con un pizzico ditrovano l’autogol di Gche decide il match. Falcone non riesce a trattenere il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilnapolionline : DAZN - Spalletti: 'Osimhen vuole giocarle tutte, Di Lorenzo è una fortuna averlo' - - ilmionapoli : Lecce-Napoli 1-2: dal 0-4 (col Milan) al -4 (vittorie). Con Di Lorenzo, fortuna e fatica, lo Scudetto si avvicina… - curato_lorenzo : @Blinky74 E allora ha avuto la fortuna di frequentare un’ottima università con bravi docenti. Ma comprenderà che ci… - Lorenzo_Pippia : @MyHeartBit @v2Dark @ilpresidenteh Per fortuna non tutti i Sardi la pensano come quello lì - Lorenzo_Pippia : RT @v2Dark: La posizione del 90% degli opinionisti con l'elmetto in Italia: per fortuna ogni tanto qualcuno sbrocca e lo ammette https://t.… -