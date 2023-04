Di Lorenzo è l’unico difensore in serie A ad aver fatto più di 2 reti sia in campionato che in Champions (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli si porta in vantaggio sul Lecce al 18esimo minuto della prima frazione di gioco, l’autore della rete è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, cross potente di Kim sul primo palo per il capitano partenopeo: colpo di testa potente che si infila sotto il sette. Con questo gol il difensore azzurro si regala una preziosa statistica in suo favore. Come riporta Opta infatti il capitano del Napoli infatti è l’unico difensore attualmente in serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League; nei Big-5 tornei europei sono solo quattro i difensori con 2+ reti in campionato e in Champions League : Di Lorenzo, Pavard, Guerreiro e Mbemba. 2+2 – ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli si porta in vantaggio sul Lecce al 18esimo minuto della prima frazione di gioco, l’autore della rete è il capitano Giovanni Di. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, cross potente di Kim sul primo palo per il capitano partenopeo: colpo di testa potente che si infila sotto il sette. Con questo gol ilazzurro si regala una preziosa statistica in suo favore. Come riporta Opta infatti il capitano del Napoli infatti èattualmente inA con 2+ gol ine 2+ gol inLeague; nei Big-5 tornei europei sono solo quattro i difensori con 2+ine inLeague : Di, Pavard, Guerreiro e Mbemba. 2+2 – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 2+2 - Giovanni Di Lorenzo è l'unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions… - SuperG1800 : RT @OptaPaolo: 2+2 - Giovanni Di Lorenzo è l'unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League;… - sscalcionapoli1 : Gol Di Lorenzo, ora è l’unico difensore in Serie A! Come lui solo tre in Europa - SalvatorDavide : RT @OptaPaolo: 2+2 - Giovanni Di Lorenzo è l'unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League;… - snail_75 : RT @OptaPaolo: 2+2 - Giovanni Di Lorenzo è l'unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League;… -

Parte la sfida Ue alla legge anti lgbt di Orbán. Ma Meloni sfila via l'Italia "L'Italia finisce per essere l'unico paese che ha chiaramente ... o che promuovono l'omosessualità". Solo la coppia eterosessuale e ..."Mi ricordo bene Meloni e l'attuale presidente della Camera Lorenzo ... ATP Marrakech: Musetti spreca troppo. Prima semifinale per Muller ... nel sesto gioco Musetti mette solo una prima (che gli da l'unico ... Chiamato a servire per tenere aperto il match, Lorenzo parte male,... Gol Di Lorenzo, ora è l'unico difensore in Serie A! Come lui solo tre in Europa Ultime notizie . Con il gol segnato nel primo tempo di Lecce - Napoli, Giovanni Di Lorenzo è l'unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League; nei Big - 5 tornei europei sono solo quattro i difensori con 2+ reti in campionato e in UCL: ... 'Italia finisce per esserepaese che ha chiaramente ... o che promuovono'omosessualità". Solo la coppia eterosessuale e ..."Mi ricordo bene Meloni e'attuale presidente della Camera...... nel sesto gioco Musetti mette solo una prima (che gli da... Chiamato a servire per tenere aperto il match,parte male,...Ultime notizie . Con il gol segnato nel primo tempo di Lecce - Napoli, Giovanni Didifensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League; nei Big - 5 tornei europei sono solo quattro i difensori con 2+ reti in campionato e in UCL: ... Napoli, Di Lorenzo attualmente è l'unico difensore ad avvalersi d in record Calcio in Pillole