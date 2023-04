Di Chiara: «Coppa Italia, per la Fiorentina vorrei l’Inter! Vi spiego» (Di venerdì 7 aprile 2023) Di Chiara indica l’Inter come avversaria preferita in finale di Coppa Italia per la Fiorentina. L’ex giocatore spiega il perché vorrebbe evitare invece la Juventus FINALE PREFERITA ? Su Tmw Radio, Alberto Di Chiara preferisce l’Inter in finale di Coppa Italia: «La Conference League è sempre una competizione importante, che devi affrontare e vincere, proprio in un periodo in cui in Europa non siamo più protagonisti. Per la Fiorentina l’obiettivo principale è arrivare in finale di Coppa Italia, se la vinci hai veramente fatto una grande annata. L’avversaria? Preferirei l’Inter, perché la Juventus caricherebbe di più la sfida». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Diindica l’Inter come avversaria preferita in finale diper la. L’ex giocatore spiega il perché vorrebbe evitare invece la Juventus FINALE PREFERITA ? Su Tmw Radio, Alberto Dipreferisce l’Inter in finale di: «La Conference League è sempre una competizione importante, che devi affrontare e vincere, proprio in un periodo in cui in Europa non siamo più protagonisti. Per lal’obiettivo principale è arrivare in finale di, se la vinci hai veramente fatto una grande annata. L’avversaria? Preferirei l’Inter, perché la Juventus caricherebbe di più la sfida». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Di Chiara: «Coppa Italia, per la Fiorentina vorrei l'Inter! Vi spiego» - - chiara__hl : RT @_millevoci: luigi ascolta me la coppa non portarla in studio alla finale portala direttamente a sai tu chi fidati di me - partedesopra : RT @FcInterNewsit: Fiorentina, Di Chiara: 'L'obiettivo principale è la finale di Coppa Italia. Avversaria? Preferisco l'Inter alla Juve' ht… - FcInterNewsit : Fiorentina, Di Chiara: 'L'obiettivo principale è la finale di Coppa Italia. Avversaria? Preferisco l'Inter alla Juv… - TUTTOJUVE_COM : Di Chiara a TMW Radio: 'Finale di Coppa Italia? Preferirei l'Inter rispetto alla Juventus' -