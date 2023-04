“Devo stare attenta a lui”. Sophie Codegoni lo ammette su Basciano: i fan lo hanno già notato (Di venerdì 7 aprile 2023) Sophie Codegoni censura Alessandro Basciano. I fan della coppia hanno ricevuto la splendida notizia della gravidanza lo scorso dicembre e da quel momento in poi i futuri genitori non hanno mai perso occasione per condividere sui social i momenti più significativi e anche quelli più divertenti dei mesi vissuti in dolce attesa. Silenzio rotto anche sul sesso e sul nome della nascitura, Sophie e Alessandro non sono riusciti a trattenere la gioia della condivisione. Infatti il sesso era stato svelato ufficialmente nel corso della loro ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin di sabato 3 dicembre, mentre il nome della piccola, Celine, era stato spoilerato da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni censura Alessandro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)censura Alessandro. I fan della coppiaricevuto la splendida notizia della gravidanza lo scorso dicembre e da quel momento in poi i futuri genitori nonmai perso occasione per condividere sui social i momenti più significativi e anche quelli più divertenti dei mesi vissuti in dolce attesa. Silenzio rotto anche sul sesso e sul nome della nascitura,e Alessandro non sono riusciti a trattenere la gioia della condivisione. Infatti il sesso era stato svelato ufficialmente nel corso della loro ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin di sabato 3 dicembre, mentre il nome della piccola, Celine, era stato spoilerato da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip.censura Alessandro ...

Sophie Codegoni censura Alessandro Basciano: «Vorrei fare più storie con lui ma devo stare attenta a ciò che d leggo.it