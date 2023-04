“Deve lasciare il trono”. UeD, Gianni Sperti choc su Nicole Santinelli: ha scoperto tutto (Di venerdì 7 aprile 2023) A Uomini e Donne esplode un altro caso: a lanciare la bomba è Gianni Sperti che spara a zero contro la tronista Nicole Santinelli. Nello specifico l’opinionista solleva dubbi su alcuni atteggiamenti di Nicole che la renderebbe incompatibile con il trono. Non è la prima volta che la bellissima (e super corteggiata) tronista finisce nell’occhio del ciclone. Solo qualche giorno fa contro di lei si era scagliata Roberta Di Padua. L’ex di Riccardo Guarnieri era stata tranciante nei suoi giudizi. Nello specifico aveva dato della manipolatrice a Nicole, spiegando come in suoi corteggiatori fossero coinvolti in quello che è solo un grande circo in cui l’unico obiettivo è quello di trovare popolarità. E non meno duri sono i commenti dei fan del programma sui social dove ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) A Uomini e Donne esplode un altro caso: a lanciare la bomba èche spara a zero contro la tronista. Nello specifico l’opinionista solleva dubbi su alcuni atteggiamenti diche la renderebbe incompatibile con il. Non è la prima volta che la bellissima (e super corteggiata) tronista finisce nell’occhio del ciclone. Solo qualche giorno fa contro di lei si era scagliata Roberta Di Padua. L’ex di Riccardo Guarnieri era stata tranciante nei suoi giudizi. Nello specifico aveva dato della manipolatrice a, spiegando come in suoi corteggiatori fossero coinvolti in quello che è solo un grande circo in cui l’unico obiettivo è quello di trovare popolarità. E non meno duri sono i commenti dei fan del programma sui social dove ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeTotaro : RT @Rossy_only: 'Bisogna combatterle come le pulci, le tante piccole preoccupazioni Non ci si deve lasciare divorare dalla paura Ed è stra… - ilva87161350 : RT @Jardinlesmots: @Dedalus12470353 @ilva87161350 @mi_oro13 @AntonellaColoru @DomenicoSetola @io63128 @lallancita56 @Mercurimc @PietroParad… - Dedalus12470353 : RT @Jardinlesmots: @Dedalus12470353 @ilva87161350 @mi_oro13 @AntonellaColoru @DomenicoSetola @io63128 @lallancita56 @Mercurimc @PietroParad… - ComPesaresi : @CCFCattaneo A mio avviso lo sa anche bagnai ma il suo era un intervento politico per sostenere la chiusura del sup… - AndreaPluchino3 : @AleAmbrosiTW Effetto dell'ignoranza del rispetto che si deve in ambienti protetti e con fauna non soltanto umana.… -

Milan, via al ciclo decisivo della stagione ... quello dello scudetto capace d'infilare una striscia di successi consecutivi così da lasciare ... Che alla fine giochi o no Leao, è il Milan che deve ritrovare il sorriso a San Siro visto che le ultime ... Pasqua di resistenza: i cattolici sfidano Ortega ... ma di fronte a tanta repressione, il fervore del popolo deve resistere e rafforzarsi', ha ... Ora la sfida per i cattolici del paese è quella di non lasciare le chiese vuote e i sacerdoti soli durante ... Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 7 aprile 2023 Oroscopo Paolo Fox Leone Non lasciare che il tuo passato influenzi il tuo presente. Dovresti andare ... Oroscopo Paolo Fox Capricorno Chi ha avuto una discussione non deve agire d'impulso, aspetta ... ... quello dello scudetto capace d'infilare una striscia di successi consecutivi così da... Che alla fine giochi o no Leao, è il Milan cheritrovare il sorriso a San Siro visto che le ultime ...... ma di fronte a tanta repressione, il fervore del popoloresistere e rafforzarsi', ha ... Ora la sfida per i cattolici del paese è quella di nonle chiese vuote e i sacerdoti soli durante ...Oroscopo Paolo Fox Leone Nonche il tuo passato influenzi il tuo presente. Dovresti andare ... Oroscopo Paolo Fox Capricorno Chi ha avuto una discussione nonagire d'impulso, aspetta ... Amici 22, chi deve lasciare la scuola alla fine della seconda puntata Today.it Le notizie del 6 aprile sulle condizioni di Silvio Berlusconi Le notizie del 6 aprile sullo stato di salute di Silvio Berlusconi: confermati l'ipotesi di leucemia mielomonocitica cronica e l'inizio delle cure per l’infezione polmonare per cui è stato ricoverato ... Le notizie del 6 aprile sullo stato di salute di Silvio Berlusconi: confermati l'ipotesi di leucemia mielomonocitica cronica e l'inizio delle cure per l’infezione polmonare per cui è stato ricoverato ...