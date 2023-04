(Di venerdì 7 aprile 2023) La storia della sensitiva, o(come preferisce essere chiamata) diRomano sta interessando non solo i fedeli che ogni 3 del mese si accalcano per vedere la Madonna lacrimare sangue, ma anche un investigatore privato che di sua iniziativa ha deciso di svolgere indagini sul caso. Un caso, vero o presunto, nato intorno all’imprenditrice originaria della Sicilia, la 53enne Gisella Cardia, che dice di parlare con la Vergine e che tornata da un viaggio a Medjugorie con una madonnina ha iniziato a lacrimare sangue che dai primi accertamenti sarebbe risultato di… maiale. L’investigatore ha presentato un esposto ai Carabinieri Di certo l’economia del piccolo centro nel comune della Città Metropolitana di Roma, sta avendo riscontri positivi da questo afflusso di turisti che regolarmente, ogni 3 del mese, raggiungono la cittadina in cerca di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Denunciata la veggente di Trevignano: “C’è chi le ha donato oltre 120mila euro” -

... da tutti conosciuta come Gisella Cardia (cognome del marito) lache parla con la Madonna ... Avrebbe lasciato Trevignano con una valigia e sarebbe stataai Carabinieri per truffa. Ma ...

«Le lacrime della Madonna di Trevignano Sangue di maiale ... Open

La storia della sensitiva, o veggente (come preferisce essere chiamata) di Trevignano Romano sta interessando non solo i fedeli che ogni 3 del mese si accalcano per vedere la Madonna lacrimare sangue, ...Alle Case Nuove invece il secondo arresto con gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato che hanno notato in via Antonio Toscano una donna in sella a uno scooter che stava per consegnare le chiavi ...