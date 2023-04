Dello Iaco Legambiente | «Consulta ambientale | serve accelerare»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Dopo la “denuncia” del circoloAvellino Alveare per il taglio di alberi sulle sponde del torrente Fenestrelle, puntuale è arrivato il chiarimento da parte dell’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino. La situazione relativa al Fenestrelle si porta avanti da tanto, troppo tempo. «Dopo il chiarimento arrivato dal presidente dell’ordine degli Agronomi erano alberi malati, la vicenda per certi versi si è risolta così – spiega, Antonio, responsabile al verde del circolo cittadino ad Anteprima24 – Secondo noi diper evitare continui ricorsi o richieste d’accesso agli atti con appelli caduti spesso nel vuoto con le istituzioni, noi ribadiamo la nostra linea cioè quella di aprire un tavolo tecnico sul tema Fenestrelle ...

Lo scorso anno i tagli sono andati avanti per qualche giorno e poi sono stati fermati dalle autorità - spiega Antonio, responsabile al verde del circolo cittadino - . Adesso Cosa si fa'.

Fenestrelle, motoseghe in azione: giù altri alberi, la "rabbia" di Legambiente che, attraverso una nota, denuncia quello che sta accadendo nel capoluogo, alle spalle di Corso Umberto I. Il circolo Leg ...La sezione avellinese di Legambiente alza la voce sul taglio degli alberi, in corso, lungo le sponde de torrente Fenestrelle. "Alle spalle di Corso Umberto I da ieri le motoseghe sono di nuovo in azio