Delirio del Domani: "Riforme della Meloni eversive" (Di venerdì 7 aprile 2023) È fantastico oggi il pezzo sul Domani in cui si parla delle varie Riforme che ha in mente il centrodestra. A proposito del giornale di De Benedetti, dovete sapere che Stefano Feltri non è più direttore, quindi faccio il mio in bocca al lupo al suo successore. Tornando alla questione delle Riforme, l'articolo a cui mi riferisco è il fondo di Bragantini, la gauche caviar milanese fatta in persona nonché ex commissario Consob. Bragantini ci spiega che il presidenzialismo, la flat-tax e l'autonomia regionale differenziata, ovvero le proposte contenute nel programma di centrodestra e per cui la Meloni è stata elette, sono "Riforme eversive". Aggiunge poi che la Carta costituzionale non è immutabile, ma per cambiarla servono i "giusti modi". In sostanza, Bragantini, dall'alto ...

