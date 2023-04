Défi Atlantique | flotta quasi fuori da alta pressione | Beccaria ancora in testa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbroBeccaria : Grazie @farevelanet ?? - sailyvela : La Défi Atlantique LIVE: incredibile duello in testa tra Alberto Bona (IBSA) e Ambrogio Beccaria (Allagrande Pirell… - farevelanet : Che spettacolo il duello tra Bona e Beccaria alla Defi Atlantique - fabiopozzo : Défi Atlantique, è subito duello @BonaNavigatore -@AmbroBeccaria I due Class 40 italiani in testa, primo Ibsa e se… - Italiavela : #défiatlantique partono bene gli italiani: IBSA 1° Alla Grande Pirelli 3° -

Dopo l'ottimo posizionamento alla RORC Caribbean 600, il navigatore milanese è pronto per una nuova sfida oceanica: la, in partenza il prossimo 1° aprile dal porto di Pointe - à - ...Horta - Che spettacolo la sfida tra Alberto Bona su IBSA e Ambrogio Beccaria su Alla Grande Pirelli per la leadership nella Defì. I due Class 40 italiani stanno infatti guidando la prima tappa, dalla Guadalupa a Horta (Faial, Azzorre), della transatlantica di ritorno in Europa. IBSA di Alberto Bona ha guidato la ...Pointe a Pitre - Parte domani 1 aprile, alle 17 CET, la, al via domani da Pointe - à Pitre, la regata di rientro in Europa di 3.500 miglia per i Class 40 che hanno preso parte alle regate RORC in Atlantico e ai Caraibi. Tra i 13 Class 40 ...