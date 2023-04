Decreto siccità, via libera del Cdm: ecco cosa prevede (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Il Dl siccità viene approvato dal Consiglio dei ministri, come riportato da Tgcom24. Il provvedimento dà una misura del problema idrico, ormai da molti ritenuto addirittura strutturale. Dl siccità, ecco cosa prevede Essendo diretti, il Dl siccità prova a snellire la burocrazia per realizzare infrastrutture idriche in sicurezza. L’idea, però, è anche quella di monitorare costantemente la situazione e di prendere decisioni tempestive, e a tal fine sono state introdotte due figure che potrebbero avere una certa rilevanza nei prossimi tempi. La prima è quella della “cabina di regia” per osservare lo stato di fatto dei luoghi, e la seconda è il commissario straordinario nazionale. Entrambe avranno il compito di adottare ogni intervento urgente che sarà necessario al fine di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Il Dlviene approvato dal Consiglio dei ministri, come riportato da Tgcom24. Il provvedimento dà una misura del problema idrico, ormai da molti ritenuto addirittura strutturale. DlEssendo diretti, il Dlprova a snellire la burocrazia per realizzare infrastrutture idriche in sicurezza. L’idea, però, è anche quella di monitorare costantemente la situazione e di prendere decisioni tempestive, e a tal fine sono state introdotte due figure che potrebbero avere una certa rilevanza nei prossimi tempi. La prima è quella della “cabina di regia” per osservare lo stato di fatto dei luoghi, e la seconda è il commissario straordinario nazionale. Entrambe avranno il compito di adottare ogni intervento urgente che sarà necessario al fine di ...

