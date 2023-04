Decreto Siccità, Righini: “Il Governo finalmente va incontro alle Regioni” (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – “L’approvazione del Decreto legge sull’emergenza Siccità va incontro alle richieste avanzate dalle Regioni durante la riunione della commissione delle politiche agricole tenutasi in occasione del Vinitaly. Ringraziamo quindi il Governo per l’attenzione dimostrata e per aver immediatamente dato una risposta a una criticità che rischia di mettere in ginocchio tante imprese del settore agroalimentare“. E’ quanto si legge in una nota dell’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. “In particolare – aggiunge – riteniamo fondamentale lo snellimento delle procedure burocratiche finalizzate alla realizzazione di invasi artificiali e di impianti di desalinizzazione. La Regione Lazio farà la sua parte per collaborare con il ministro ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – “L’approvazione dellegge sull’emergenzavarichieste avanzate ddurante la riunione della commissione delle politiche agricole tenutasi in occasione del Vinitaly. Ringraziamo quindi ilper l’attenzione dimostrata e per aver immediatamente dato una risposta a una criticità che rischia di mettere in ginocchio tante imprese del settore agroalimentare“. E’ quanto si legge in una nota dell’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo. “In particolare – aggiunge – riteniamo fondamentale lo snellimento delle procedure burocratiche finalizzate alla realizzazione di invasi artificiali e di impianti di desalinizzazione. La Regione Lazio farà la sua parte per collaborare con il ministro ...

