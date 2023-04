Decreto Pa sbloccato | in arrivo oltre 2mila assunzioni nelle forze dell’ordine

(Di venerdì 7 aprile 2023) Via libera del Consiglio dei ministri alcon leper la Pa, con l’obiettivo rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione. Il Consiglio dei ministri, spiega Palazzo Chigi, “ha approvato unmolto rilevante per la pubblica amministrazione, che prevede tra l’altroper ledi sicurezza”. Due terzi del nuovo organico,2.100, riguardano l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera.Lenel settore delle...

Dalla riforma Cartabia al dissesto idrogeologico Banda ultra larga : nelPnrr è stata ...poi l'iter verso la realizzazione dell' Einstein Telescope in Sardegna . Edilizia residenziale ...il fondo da 200 milioni di euro che deve essere utilizzato per favorire la diffusione ... e in base a quali criteri e requisiti, sarà stabilita con un successivoda parte del ...... quello degli obiettivi del 2022 (perché la Commissione ancora non hal'ultima tranche da ... ma si precisano le date dei relativi provvedimenti: concessioni portuali (inviato al ...

Disegno di legge decreto sblocca crediti dl 11/2023 BibLus-net

(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato ieri sera un decreto-legge relativo al r ...Superbonus: Intesa Sanpaolo si accorda con l'Università Luiss per la ricessione di 60 milioni di euro in bonus edilizi: spazio a nuova capacità fiscale.