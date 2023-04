Decreto bollette energetiche: arriva il Bonus famiglie! (Di venerdì 7 aprile 2023) Cambia tutto Finalmente è in arrivo il Bonus sociale che cambierà, si spera, la vita di molte famiglia. Il Bonus famiglie è una notizia ottima per tutte quelle famiglie di italiani che ogni giorno cercano di stringere la cinghia e si trovano a fare i conti con i continui rincari e anche con l’emergenza energetica. Intanto, come tutti sanno, il Governo Meloni sta studiando il prossimo Decreto bollette. Questo Decreto dovrebbe portare l’arrivo di interessanti novità e varrà circa 5 miliardi di euro. Ma vediamo nello specifico in cosa consiste questo Bonus e cosa bisogna fare. Il Bonus famiglia rappresenta per tantissimi italiani un importate contributo contro il caro bollette energetico. Infatti è previsto grazie al via libera al Bonus ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 aprile 2023) Cambia tutto Finalmente è in arrivo ilsociale che cambierà, si spera, la vita di molte famiglia. Ilfamiglie è una notizia ottima per tutte quelle famiglie di italiani che ogni giorno cercano di stringere la cinghia e si trovano a fare i conti con i continui rincari e anche con l’emergenza energetica. Intanto, come tutti sanno, il Governo Meloni sta studiando il prossimo. Questodovrebbe portare l’arrivo di interessanti novità e varrà circa 5 miliardi di euro. Ma vediamo nello specifico in cosa consiste questoe cosa bisogna fare. Ilfamiglia rappresenta per tantissimi italiani un importate contributo contro il caroenergetico. Infatti è previsto grazie al via libera al...

