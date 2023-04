Debiti con il fisco, rottamazione quater entro il 30 aprile. Ecco come fare (Di venerdì 7 aprile 2023) I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei Debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 7 aprile 2023) I contribuenti che aderiscono alla “” deiaffidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Mi rallegra sapere che non si butteranno soldi pubblici in opere inutili: i 200 miliardi in arrivo dall’Europa non… - ZZiliani : Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procu… - MaxNerozzi : Juve, gli ultimi atti della Finanza: «Omessi debiti con altri club» - fisco24_info : Debiti con il fisco, rottamazione quater entro il 30 aprile. Ecco come fare: I contribuenti che aderiscono alla “ro… - Osmin__ : RT @crisalidemalva: Ho notato con estremo dispiacere che la gente appena scopre che sono ricca tende ad allontanarmi, criticandomi, invidio… -