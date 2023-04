De Vrij: «Non sfortuna se succede così spesso. Le gare vanno chiuse» (Di venerdì 7 aprile 2023) De Vrij deve commentare quanto successo all’Arechi, dove l’Inter si è fatta riprendere in maniera inconcepibile e inaccettabile al 90? dalla Salernitana. La valutazione della partita la affida a Inter TV. TUTTO MALE – Piuttosto critico Stefan de Vrij dopo Salernitana-Inter: «Penso che si può analizzare la partita, ma se non la chiudi vedi che può succedere di tutto e alla fine la pareggi in un modo come questo, con un cross che va dentro. Ripeto: bisogna chiudere le partite. Siamo subito andati in vantaggio, questo sicuramente aiuta. Abbiamo continuato a giocare con equilibrio, cercando di fare il secondo gol: abbiamo avuto tantissime occasioni, ma ripeto che se non chiudi le partite può succedere come oggi. E siamo già in un periodo dove gira male, bisogna chiudere le partite e cercare la fortuna perché poi non è più ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Dedeve commentare quanto successo all’Arechi, dove l’Inter si è fatta riprendere in maniera inconcepibile e inaccettabile al 90? dalla Salernitana. La valutazione della partita la affida a Inter TV. TUTTO MALE – Piuttosto critico Stefan dedopo Salernitana-Inter: «Penso che si può analizzare la partita, ma se non la chiudi vedi che puòre di tutto e alla fine la pareggi in un modo come questo, con un cross che va dentro. Ripeto: bisogna chiudere le partite. Siamo subito andati in vantaggio, questo sicuramente aiuta. Abbiamo continuato a giocare con equilibrio, cercando di fare il secondo gol: abbiamo avuto tantissime occasioni, ma ripeto che se non chiudi le partite puòre come oggi. E siamo già in un periodo dove gira male, bisogna chiudere le partite e cercare la fortuna perché poi non è più ...

