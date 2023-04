De Vrij: «Inter, così non sono contento. Rinnovo? Nuovo incontro!» (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefan de Vrij dopo Salernitana-Inter terminata clamorosamente sul risultato di 1-1, su DAZN ha parlato della prestazione della squadra oggi, che però non rispecchia il risultato. Poi il difensore olandese ha chiarito riguardo il suo futuro considerato il contratto in scadenza. MOMENTO DIFFICILE – Stefan de Vrij ha parlato così dopo Salernitana-Inter: «È una delusione enorme per il risultato e come poi è finita la partita. Si può dire tanto sulla partita, ma se non la chiudi rimani sullo 0-1 e poi entra un cross così. Ci gira tutto male e poi entrano cross come questo. Io con la testa ci sono sempre e cerco di dare il massimo, sicuramente non sono contento per la mia situazione dato che gioco di meno, ma sono scelte ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefan dedopo Salernitana-terminata clamorosamente sul risultato di 1-1, su DAZN ha parlato della prestazione della squadra oggi, che però non rispecchia il risultato. Poi il difensore olandese ha chiarito riguardo il suo futuro considerato il contratto in scadenza. MOMENTO DIFFICILE – Stefan deha parlatodopo Salernitana-: «È una delusione enorme per il risultato e come poi è finita la partita. Si può dire tanto sulla partita, ma se non la chiudi rimani sullo 0-1 e poi entra un cross. Ci gira tutto male e poi entrano cross come questo. Io con la testa cisempre e cerco di dare il massimo, sicuramente nonper la mia situazione dato che gioco di meno, mascelte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La parabola dell'Inter è raccontata perfettamente dalla parabola di Stefan De Vrij. Vero leader dell'ascesa (molto… - Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 As… - fcin1908it : De Vrij: “Non sono contento di giocare meno. Rinnovo? In settimana ci incontreremo” - internewsit : De Vrij: «Non sfortuna se succede così spesso. Le gare vanno chiuse» - - MaStep92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, De Vrij: 'Non sono contento, gioco poco. Rinnovo? Nuovo incontro in settimana' -