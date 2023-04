De Vrij, con la Salernitana può dimostrare la sua utilità per l’Inter (Di venerdì 7 aprile 2023) Tra poco l’Inter sfiderà la Salernitana per ritrovare il sorriso in campionato dopo tre sconfitte di fila. Inzaghi contro i campani è pronto a concedere una chance da titolare a de Vrij che vuole sfruttarla per ottenere più minuti nel finale di stagione. STANCHEZZA ? Nelle ultime partite tra campionato e Coppa Italia, l’Inter non è mai riuscita a non subire gol. Sicuramente l’assenza di Skriniar e un Bastoni non al meglio, hanno pregiudicato il raggiungimento del risultato. Inoltre anche il resto della squadra è parso in grande calo fisico rispetto a qualche settimana fa. Tra i più in affanno c’è proprio Bastoni, che nelle ultime settimane ha palesato qualche difficoltà anche fisica. OPPORTUNITÀ ? Contro la Salernitana, Inzaghi è quindi pronto a dargli un po’ di riposo, con de Vrij ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Tra pocosfiderà laper ritrovare il sorriso in campionato dopo tre sconfitte di fila. Inzaghi contro i campani è pronto a concedere una chance da titolare a deche vuole sfruttarla per ottenere più minuti nel finale di stagione. STANCHEZZA ? Nelle ultime partite tra campionato e Coppa Italia,non è mai riuscita a non subire gol. Sicuramente l’assenza di Skriniar e un Bastoni non al meglio, hanno pregiudicato il raggiungimento del risultato. Inoltre anche il resto della squadra è parso in grande calo fisico rispetto a qualche settimana fa. Tra i più in affanno c’è proprio Bastoni, che nelle ultime settimane ha palesato qualche difficoltà anche fisica. OPPORTUNITÀ ? Contro la, Inzaghi è quindi pronto a dargli un po’ di riposo, con de...

