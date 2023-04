De Magistris: "Festa a numero chiuso idea non praticabile, per i tifosi napoletani.." (Di venerdì 7 aprile 2023) Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato a CalcioNapoli24 Live su CalcioNapoli24 Tv, ecco le sue parole: "Questo è un periodo di grandissima gioia per i napoletani e per i tifosi. Mi voglio allineare a quelli che pensano che bisogna evitare di trovare ragioni che possano portare ad un'immagine non positiva per la nostra città e per i napoletani. Io sono la persona più lontana da quelli che pensano al business. Penso che questa Festa Scudetto sarà una Festa popolare, penso che lo stadio debba essere del popolo. Non è possibile che allo stadio possano andarci solo le persone ricche e quelle povere non riescano ad andare neanche nei settori popolari. Vedo invece troppe cose che stanno un po' rovinando questo momento così bello per la nostra città. "E' vero che ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Luigi De, ex sindaco di Napoli, ha parlato a CalcioNapoli24 Live su CalcioNapoli24 Tv, ecco le sue parole: "Questo è un periodo di grandissima gioia per ie per i. Mi voglio allineare a quelli che pensano che bisogna evitare di trovare ragioni che possano portare ad un'immagine non positiva per la nostra città e per i. Io sono la persona più lontana da quelli che pensano al business. Penso che questaScudetto sarà unapopolare, penso che lo stadio debba essere del popolo. Non è possibile che allo stadio possano andarci solo le persone ricche e quelle povere non riescano ad andare neanche nei settori popolari. Vedo invece troppe cose che stanno un po' rovinando questo momento così bello per la nostra città. "E' vero che ...

