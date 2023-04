De Luca contrario alla “doppia festa Scudetto”: cosa sta succedendo (Di venerdì 7 aprile 2023) L’edizione odierna de Il Mattino si è concretata sull’organizzazione della festa Scudetto del Napoli, che sta coinvolgendo, ovviamente, oltre al presidente De Laurentiis anche le principali autorità locali, dal sindaco Manfredi al presidente della Regione De Luca passando per il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Le notizie che emergono dal vertice tenutosi ieri sono principalmente due: la prima è la fissazione di una prima data indicativa, mentre la seconda riguarda motivi di sicurezza. Per quanto riguarda la data indicativa, sembrerebbe essere stata individuata nel quattro giugno, o al limite il tre, in occasione dell’ultima partita del campionato di Serie A, con la festa che dovrebbe partire proprio allo Stadio Maradona. De ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) L’edizione odierna de Il Mattino si è concretata sull’organizzazione delladel Napoli, che sta coinvolgendo, ovviamente, oltre al presidente De Laurentiis anche le principali autorità locali, dal sindaco Manfredi al presidente della Regione Depassando per il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Di seguito quanto evidenziato dnostra redazione: Le notizie che emergono dal vertice tenutosi ieri sono principalmente due: la prima è la fissazione di una prima data indicativa, mentre la seconda riguarda motivi di sicurezza. Per quanto riguarda la data indicativa, sembrerebbe essere stata individuata nel quattro giugno, o al limite il tre, in occasione dell’ultima partita del campionato di Serie A, con lache dovrebbe partire proprio allo Stadio Maradona. De ...

