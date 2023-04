(Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente delAurelio Decontinua sulla sua strada nei confronti delle frange da lui definite come più volente tra i tifosi del. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, oltre ad averil Ministro dell’Interno, èinper quanto riguarda iavvenuti sugli spalti di-Milan. Di seguito quanto si legge sul quotidiano: Dein: riguarda gli ultras del! Il presidente azzurro non spreca il suo tempo e vuole dare il suo contributo per risolvere le criticità riguardanti il tifo organizzato. In due giorni, hail ministro dell’Interno ...

Ieri Deha annunciato che avrebbeil ministro dell'interno Piantedosi per un confronto sul tema della violenza nel calcio. Repubblica scrive: 'Oggi deè atteso in ...Boehly avrebbe giàentrambi a Londra in questi giorni. Chelsea, anche Spalletti in corsa ... Il tecnico toscano ha il contratto in scadenza a giugno, ma Aurelio Depotrebbe ...... haCristiano Giuntoli. Il Direttore del miracolo Napoli è un pallino, da tempo, della Juve. Ha un contratto con il Napoli ma il suo amore con Denon è incondizionato. Tempo fa ...

De Laurentiis ha incontrato Piantedosi ed è atteso in Procura: c’entrano i fatti di Napoli-Milan! Spazio Napoli

De Laurentiis ha incontrato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per poi partecipare ad un vertice in prefettura per la festa scudetto dove si prevedono altre tensioni (l’ala più oltranzista dei ...Prosegue infatti il braccio di ferro tra De Laurentiis e la tifoseria organizzata della squadra ... L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha rivelato di un incontro tra il patron dei ...