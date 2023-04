De Laurentiis chiede 10mila poliziotti per la festa scudetto. Previsti 3 milioni di spese (CorMez) (Di venerdì 7 aprile 2023) Ieri, in Prefettura, a Napoli, si è tenuto un incontro operativo in vista della festa per lo scudetto della squadra di Luciano Spalletti. Erano presenti, oltre al prefetto e al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il questore Giuliano e i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco Manfredi e l’assessore comunale alla Sicurezza, esponenti della Regione Campania, il direttore generale della Asl Napoli 1, Ciro Vedoliva, il direttore del servizio 118, Giuseppe Galano, il presidente della Unione industriali, Costanzo Jannotti Pecci. Il Corriere del Mezzogiorno dettaglia i contenuti della riunione e le prime decisioni sul tavolo. Innanzitutto, la scelta di delocalizzare i festeggiamenti in più piazze cittadine. “Oltre piazza del Plebiscito, saranno impegnate piazza Mercato, la piazza di Scampia e un’area di parcheggio a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Ieri, in Prefettura, a Napoli, si è tenuto un incontro operativo in vista dellaper lodella squadra di Luciano Spalletti. Erano presenti, oltre al prefetto e al presidente del Napoli Aurelio De, il questore Giuliano e i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco Manfredi e l’assessore comunale alla Sicurezza, esponenti della Regione Campania, il direttore generale della Asl Napoli 1, Ciro Vedoliva, il direttore del servizio 118, Giuseppe Galano, il presidente della Unione industriali, Costanzo Jannotti Pecci. Il Corriere del Mezzogiorno dettaglia i contenuti della riunione e le prime decisioni sul tavolo. Innanzitutto, la scelta di delocalizzare i festeggiamenti in più piazze cittadine. “Oltre piazza del Plebiscito, saranno impegnate piazza Mercato, la piazza di Scampia e un’area di parcheggio a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DeLaurentiis chiede 10mila poliziotti per la festa scudetto. Previsti 3 milioni di spese (CorMez) Ieri vertice in… - Gianllu : RT @napolista: #DeLaurentiis chiede ordine e sicurezza in cambio dello scudetto, impossibile dargli torto (Libero) “Ha portato il Napoli da… - persemprecalcio : Sulle colonne de La Repubblica, Aurelio #DeLaurentiis ha invocato la legge #Thatcher anche in #Italia. Ecco di cosa… - infoitsport : De Laurentiis chiede ordine e sicurezza in cambio dello scudetto, impossibile dargli torto (Libero) - Yavonz15 : RT @napolista: #DeLaurentiis chiede ordine e sicurezza in cambio dello scudetto, impossibile dargli torto (Libero) “Ha portato il Napoli da… -