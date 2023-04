De Grandis: «Inter, male tutti i cambi! Lukaku? Passetto in avanti» (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così il pareggio per 1-1 fra Salernitana ed Inter. Il giornalista si sofferma sulla prestazione di Lukaku Questo il commento di De Grandis: «Lukaku? Nelle precedenti partite gli mancava brillantezza soprattutto nella progressione. Oggi ha difeso dei buoni palloni, ha mandato in porta Lautaro Martinez. Poi ha sbagliato i gol, ma in altre occasioni quel colpo di testa va dentro. Io l’ho visto in crescita nel lavoro a favore della squadra, nel primo non tanto nel secondo tempo lui meglio di quelli che sono entrato. tutti i cambi sono andati male, Brozovic, Dimarco, Lautaro, Dzeko. Le alternative sono state meglio di Lukaku? Oggi no» Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefano De, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così il pareggio per 1-1 fra Salernitana ed. Il giornalista si sofferma sulla prestazione diQuesto il commento di De: «? Nelle precedenti partite gli mancava brillantezza soprattutto nella progressione. Oggi ha difeso dei buoni palloni, ha mandato in porta Lautaro Martinez. Poi ha sbagliato i gol, ma in altre occasioni quel colpo di testa va dentro. Io l’ho visto in crescita nel lavoro a favore della squadra, nel primo non tanto nel secondo tempo lui meglio di quelli che sono entrato.i cambi sono andati, Brozovic, Dimarco, Lautaro, Dzeko. Le alternative sono state meglio di? Oggi no»-News - Ultime notizie e ...

