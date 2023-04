De Grandis | «Credo nel riscatto dell’Inter | oggi occhi su 3 giocatori»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 aprile 2023) Deha parlato qualche ora prima di Salernitana-Inter. I nerazzurri saranno i primi a scendere in campo in questa ventinovesima giornata di campionato TRE PROTAGONISTI ? Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano Desi è pronunciato sul match dell’Arechi: «Penso che ci possa essere un, che già con la Juventus ha trovato un ottimo pareggio. Se devo dire un nome a sorpresa, dico de Vrij. L’olandese sui calci piazzati può essere un’arma per Inzaghi. Poio ad Asllani, giocatore molto bravo. Grande opportunità per lui. Poi ovviamente Lukaku, che può trovare fiducia dopo il rigore di Torino». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...