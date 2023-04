Ddl concorrenza, Anva Confesercenti: "No a documento ambulanti condiviso anche da Europa" (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Labitalia) - "La categoria degli ambulanti è rimasta sorpresa che, per la seconda volta, la nuova legge sulla concorrenza segna il passo. Avevano già un documento che garantiva tutto e tutti, preparato e condiviso da tutti, Europa compresa, che era stato iniziato e definito da Pichetto Fratin quando era viceministro del governo Draghi. Lo stesso documento è stato riportato in Consiglio ma è stato deciso di cambiarlo, con il rischio di far entrare in infrazione l'intera categoria e, quindi, non so che fine farà il Pnrr". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Maurizio Innocenti, presidente di Anva Confesercenti, l'associazione più rappresentativa delle imprese del commercio. "Al di là dell'impegno con l'Europa - sottolinea - se ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Labitalia) - "La categoria degliè rimasta sorpresa che, per la seconda volta, la nuova legge sullasegna il passo. Avevano già unche garantiva tutto e tutti, preparato eda tutti,compresa, che era stato iniziato e definito da Pichetto Fratin quando era viceministro del governo Draghi. Lo stessoè stato riportato in Consiglio ma è stato deciso di cambiarlo, con il rischio di far entrare in infrazione l'intera categoria e, quindi, non so che fine farà il Pnrr". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Maurizio Innocenti, presidente di, l'associazione più rappresentativa delle imprese del commercio. "Al di là dell'impegno con l'- sottolinea - se ...

